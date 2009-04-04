به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، طبق تعریف این سازمان، هر نوجوان زیر 18 ساله ای که سرپرست خانواده خود را که عموما پدر خانواده است از دست دهد، بی سرپرست و یتیم معرفی می شود و این در حالی است که بر اساس تعریف سازمان یونیسف هر کودکی که یکی از والدین خود را از دست بدهد یتیم و بی سرپرست خوانده می شوند.

"ابودراز" مدیر برنامه نظارت بر کودکان سازمان مذکور در غزه اظهار داشت: در حال حاضر حدود پنج هزار و 200 یتیم در غزه وجود دارد به طوری که درخواست سرپرستی ایتام در این منطقه افزایش یافته است و این سازمان بیش از 500 درخواست دریافت کرده است اما تنها توانسته است 200 درخواست را اجابت کند.

در همین راستا روزنامه "گاردین" چاپ انگلیس در گزارشی رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت های جنگی علیه فلسطینیان متهم و اعلام کرد که نظامیان صهیونیست در جنگ غزه از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند که این مسئله نقض آشکار معاهدات ژنو است.

لازم به ذکر است که در حمله 22 روزه رژیم صهیونیستی به غزه هزار و 340 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند که بیش از نیمی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می دادند.