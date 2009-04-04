به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان از خاموشی ناگهانی خورشید طی چرخه 11 ساله اخیرش که در آن از میزان نقاط خورشیدی به شکل چشمگیری کاهش یافته است اظهار شگفتی می کنند.

لکه های خورشیدی که در اثر فعالیتهای شدید و فورانهای مغناطیسی در سطح خورشید به وجود می آید طی دوره های 11 ساله ایجاد شده و طی دوره کاهش فعالیتهای خورشیدی از تعداد آنها کاسته می شود.

طی دوره اخیر و درست در زمانی که دانشمندان آن را پایان دوره توقف فعالیتهای خورشیدی قلمداد می کردند میزان لکه های خورشیدی بر خلاف انتظار اخترشناسان باز هم کاهش یافت.

دانشمندان در سال گذشته اعلام کردند که طی 266 روز از 366 روز مداوم هیچ لکه خورشیدی مشاهده نکرده اند و به همین دلیل پایان دوره خورشیدی را اعلام کردند. اما در سال جاری باز هم از میزان این نقاط درخشان کاسته شده و تا 31 مارچ 2009 در میان 78 روز از 90 روز هیچ لکه خورشیدی به ثبت نرسیده است.

بر اساس گزارش زی نیوز و به گفته اخترشناسان، خورشید در حال گذراندن یکی از عمیقترین و طولانی ترین دوره های خاموشی خود به سرمی برد. مطالعه در تاریخ گذشته نشان می دهد که در بین سالهای 1450 و 1550 دوره صدساله خاموشی و همچنین دوره ای 60 ساله در سالهای 1645 تا 1715 وجود داشته است.