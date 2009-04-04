اصغر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ماهواره امید گفت: ماموریت این ماهواره در آخرین روز سال 87 به پایان رسیده است. این ماهواره توانست کلیه انتظارات مورد نظر را با دقت بالا اجرا کند.

وی با تاکید بر اینکه این ماهواره حداقل تا یک ماه آینده در مدار خواهد بود، افزود: مدار ماهواره امید یک مدار بیضوی نزدیک به دایره است که حضیض مدار آن 235 و اوج آن 305 کیلومتر است.

ابراهیمی با بیان اینکه ماهواره امید در مدار لئو ( مدار پایین) قرار دارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این ماهواره در مدار خود در حال چرخش است.

کارشناس و پژوهشگر علوم و فناوریهای فضایی از انجام فوق برنامه هایی در خصوص ماموریت ماهواره امید خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که از این ماهواره به دست آمده است، محققان مطالعاتی در زمینه تغییرات مدار ماهواره و میزان تغییرات مداری آغاز کرده اند.