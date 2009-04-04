به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مارک شویر رئیس دبیرخانه ائتلاف تمدنهای سازمان ملل متحد طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که این همایش با هدف بررسی برخی از چالشهای مدیریت مناسب تنوع فرهنگی در عصری که جهانی شدن به‌سرعت صورت می‌گیرد برگزار می‌شود.

شویر اظهار داشت: این همایش که درباره گفتگو خواهد بود، بر وضعیتهای انضمامی تمرکز کرده و تلاش می‌کند وضعیت به وجود آمده را اصلاح کند.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، خوزه لوئیس رادریگرز زاپاترو رئیس جمهور اسپانیا، طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و جورج سامپایو رئیس جمهور سابق پرتغال و نماینده عالی رتبه ائتلاف تمدنهای سازمان ملل متحد در میان برخی از شرکت‌کنندگان این همایش هستند که قرار است با حضور بیش از 50 وزیر افتتاح شود.

برگزارکنندگان همچنین در نظر دارند ابتکارعملهایی برای اشاره به عدم اعتمادی که در وضعیت پس از جنگ غزه به وجود آمده در پیش بگیرند.

این همایش به دنبال همایش موفقیت‌آمیز ماه ژانویه 2008 در مادرید اسپانیا برگزار می‌شود.