به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در لیگ روباتهای فوتبالیست سایز کوچک تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین با نتیجه سه بر صفر تیم امید دانشگاه شاهد را شکست داد. تیم CRL دانشگاه آزاد تبریز نیز به دلیل انصراف تیم دانشگاه آزاد کرمان با نتیجه 10 بر صفر برنده اعلام شد. تیم Taimer تبریز نیز تیم Royal جهاد دانشگاه را با نتیجه 10 بر صفر از پیش رو برداشت.



همچنین در لیگ روباتهای فوتبالیست انسان نما تیم دانشگاه برلین آلمان با نتیجه یک بر صفر تیم دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان را شکست داد.



در لیگ روباتهای مین یاب خودکار نیز تاکنون تیمهای Dr.Sama با هزار و 810 امتیاز، فربد هزار امتیاز و هادی 800 امتیاز پیشتاز هستند. در لیگ روبات های فوتبالیست سایز کوچک 10 تیم به رقابت می پردازند.

مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران از صبح امروز در قزوین آغاز شده است.