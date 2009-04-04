به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کلیه بیماران هموفیلی، دیالیزی، تالاسمی، MS و سرطانی که دارای دفترچه درمانی تامین اجتماعی باشند، می توانند خدمات درمانی خود را از مراکز درمانی این سازمان از قبیل ویزیت پزشکان و خدمات پاراکلینیکی نظیر رادیوگرافی و آزمایش، در هر مراجعه بدون نوبت دریافت نمایند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیماران تامین اجتماعی که بالای 65 سال سن دارند، در کلیه مراکز درمانی بدون نوبت ویزیت شده و تحت درمان قرار می گیرند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: ارجاع بیماران تامین اجتماعی از مراکز درمانی سازمان، تحت هر شرایطی به مطلب شخصی توسط پزشکان ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

محمدی فرهنگ ناصحیح درمانی در جامعه را یکی از معضلات اجتماعی عنوان کرد و افزود: بیماران در مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی به لحاظ رایگان بودن خدمات، نباید داروهای مورد درخواست خود را به پزشکان القاء کنند و از این رو باید تشخیص بیماری و تجویز دارو را به پزشکان واگذار کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان با اشاره به اصول علمی نسخه نویسی یادآور شد: تعداد اقلام دارویی زیاد الزاماً به معنای درمان صحیح و کامل بیمار نیست.

محمدی در ادامه اجرای طرح ارتقاء کیفیت خدمات درمانی در مراکز درمانی این سازمان را به نفع بیمه شدگان دانست و گفت: در این طرح پذیرش بیماران باید به صورت زماندار بوده و پزشکان نیز موظفند بیماران را روی تخت، مورد معاینه قرار دهند و شرح حالی از وضعیت بیماری به بیماران ارائه شود.