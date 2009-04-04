به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اولین جلسه عمومی با کارکنان این سازمان در سال جدید با اشاره به نامگذاری سال 88 از سوی مقام معظم رهبری به سال اصلاح الگوی مصرف بیان داشت: اگر چه سازمان قضایی همیشه در جهت صرفه جویی اقدام کرده است اما در تلاش هستیم تا طرحی جدید در این خصوص تدوین کنیم و کسانی که در این خصوص الگویی جدید و عملی ارائه دهند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه سال 87، سال موفقی برای سازمان قضایی بوده است ، از تجهیز و اتصال 25 استان کشور به شبکه اتوماسیون اداری خبر داد و گفت : با تلاش و زحمات همکاران در اداره کل طرح و برنامه تا کنون در 25 استان کشور سیستم اتوماسیون اداری راه اندازی شده و ما بقی استان ها به دلیل مشکلات ارتباطی و زیر ساختی تا کنون نتوانسته اند به این سیستم مجهز شوند که به زودی با رفع موانع، استانهای مذکور نیز از این سیستم بهره مند خواهند شد.

حجت الاسلام بهرامی در خصوص دیگر اقدامات این سازمان در سال 87 نیز اظهار داشت: کلیه پرونده های قضایی در تهران در اواخر سال گذشته رایانه ای شده و سیستم cms به طور کامل در تهران اجرا شده است.

وی افزود: بسیاری از پرونده های سال 86 و ما قبل آن، با توجه به عفو سال گذشته مختومه شده و اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی در این خصوص انجام گرفته است و همچنین پرونده های باقی مانده انشاء الله در سال جدید مختومه خواهند شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در همایش فصلی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیش لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح را به مرحله نهایی می رسانیم و آن را برای تصویب نهایی به قوه قضائیه و سایر مراجع قانونی ارائه خواهیم داد که با این اقدام وظایف سازمان قضایی در حوزه تدوین قوانین تکمیل می شود.