به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران گفت: ظرفیت کم دانشگاهها در پذیرش جوانان جویای علم و دانش و تحصیلات تکمیلی و تمایل خروج این افراد برای تحصیل در خارج نگران کننده است که باید برای این موضوع مهم به سرعت برنامه ریزی و اقدام کنیم.

جاسبی با اشاره به دستاوردهای علمی و پژوهشی کشورمان در دوران پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 160 تا 170 هزار دانشجو داشتیم که امروز با تلاشهای انجام شده و توسعه مراکز آموزش عالی تعداد دانشجویان کشور از مرز سه میلیون نفر هم گذشته که این امر از دستاوردهای ارزشمند نظام اسلامی به شمار می رود اما با استقبال خوب جوانان و گرایش آنان به تحصیل همچنان با مشکل پذیرش مواجهیم.

وی افزود: امسال بیش از 700 هزار داوطلب در آزمون سراسری دانشگاه آزاد شرکت کردند که ظرفیت پذیرش دانشگاههای ما حدود 70 هزار نفر است که تنها جوابگوی 10 درصد علاقه مندان به تحصیلات تکمیلی است که این امر موجب شده 90 درصد علاقه مندان پشت درهای دانشگاه بمانند که نگران کننده است.

رئیس داشگاه آزاد اسلامی افزود: اگر از مجموع 90 درصد علاقه مندانی که نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند فقط 10 درصد بخواهند برای تحصیل از کشور خارح شوند میزان ارز و نیروهای مستعد خارج شده که سرمایه های ارزشمند کشور محسوب می شوند قابل توجه خواهد بود که در آینده می تواند ضررهای جبران ناپذیری به کشورمان وارد کند.

جاسبی اظهار داشت: پاسخگویی به نیاز تحصیلی جوانان مسئله مهمی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز متذکر شده ام و امیدوارم مسئولان نظام به ویژه نمایندگان مجلس برای آن فکری بیندیشند و راه حلی پیدا کنند تا در آینده با مشکلات ناشی از خروج مغزها مواجه نشویم.

عبدالله جاسبی تصریح کرد: امروز نمی توانیم منتظر باشیم تا خارجیها یا کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیایند و به ما علم بیاموزند بلکه با توجه به نیت استکباردر دستیابی به دانش و فن آوریهای نوین باید بسرعت حرکت کنیم و با تکمیل آموخته های علمی خود بتوانیم روی پای خود بایستیم و از دیگران بی نیاز شویم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: امروز و در جهان حاضر تنها با سلاح علم و دانش می توانیم به حرکت خود ادامه دهیم و دیگران را وادار کنیم در مقابل پیشرفتهای ما تسلیم شوند لذا باید به سرعت و جدیت برای افزایش ظرفیت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور اقدام کنیم تا فرصتها از دست نرود.