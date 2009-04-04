احمد نادعلیان دبیر این جشنواره با تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه مسئولان استان بوشهر و شهر گناوه تمام تلاش خود را برای برپایی این جشنواره انجام دادند، اما جشنواره مجسمه‌های شنی به دلایل نامعلوم که حتی برای ما نیز روشن نیست برگزار نشد.

این درحالی است که تاکنون هیچ‌یک از اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره درباره برگزار نشدن جشنواره خبری در اختیار خبرنگاران قرار نداده‌اند.



ایده برگزاری جشنواره مجسمه‌های شنی با عنوان "خلیج فارس، صلح و دوستی ملل" آبان ماه سال گذشته از سوی شرکت توسعه ارتباطات بردیا مطرح شد و مسئولان ارشاد و فرمانداری شهر گناوه نیز از آن حمایت کردند. ستاد خبری این جشنواره تا 20 اسفندماه سال گذشته از برپایی به موقع این جشنواره خبر می داد.



نخستین جشنواره بین‌المللی مجسمه‌های شنی "خلیج فارس،صلح و دوستی ملل" قرار بود به دبیری نادعلیان از 25 اسفند‌ 87 تا 10 فروردین سال 88 در 50 هکتار ساحل بندر گناوه برگزار شود. وزارت ارشاد، فرمانداری گناوه و مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد از حامیان این جشنواره بودند.