به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هر ساله با توجه به فرا رسیدن سال جدید و گزارشهای ارائه شده سالهای گذشته مبنی بر سوء استفاده برخی سودجویان و منقرض کنندگان منابع ملی در انتقال و خروج ماهی کور و سمندر لرستان از زیستگاه خود به مکانهای شهری و فروش این گونه های نادر، خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع پرداخت که آیا امسال نیز اسفند ماه و ماه های بعد از آن حامل پیام مرگ برای این گونه های در معرض انقراض خواهد بود؟

در پی گزارشهای خبری مهر مبنی بر ضرورت حراست و حفاظت از این گونه های نادر، سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان اقدام به استقرار اکیپهای حفاظت در سطح منطقه زیست این گونه های نادر کرد.

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در اقدامات گسترده این سازمان در سال جاری با مکاتبات و مذاکراتی که با سازمان حفاظت از محیط زیست استان خوزستان انجام داد بر لزوم حراست و حفاظت از این گونه های نادر و کمیاب ایرانی تاکید کرد.

علی رحیم کاکاوند با بیان اینکه ماهی کور و سمندر لرستان از جمله گونه های نادری هستند که در مرز منطقه سردسیر زاگرس در لرستان و منطقه گرمسیر خوزستان زندگی می کنند، یادآور شد: میزان پراکندگی این گونه بیشتر در استان لرستان است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری سازمان حفاظت محیط زیست لرستان و خوزستان برای حمایت از سمندر و ماهی کور، خاطر نشان کرد: محیط زیست استان خوزستان در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است ولی اقدامات انجام شده از سوی این سازمان کافی نیست.

این در حالی است که عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این اداره کل اکنون به دنبال حفاظت از انقراض گونه های فراوانی از جمله گوزن زرد، آهو، دراژه، قوچ و میش و سایر نمونه های دیگر است و اکنون هیچ طرح و برنامه ای برای استقرار اکیپ و حافظت از سمندر لرستان و ماهی کور ندارد.

وی ادامه داد: در اولویت بندی صورت گرفته توسط این اداره کل، گونه های فراوانی که اهمیت بسیار بیشتری از ماهی کور و سمندر لرستان دارند در حال احیا و نجات بخشی هستند و تاکنون اقدامات موثری برای جلوگیری از انقراض آنها و به خصوص حفظ و احیای زیستگاه های آنها انجام شده است.

مولا تاکید کرد: بی شک اولویت هر اداره کل، حفظ و حراست و جلوگیری از انقراض گونه های بومی منطقه است در حالی که سمندر لرستان و ماهی کور از گونه های بومی استان لرستان هستند و ما در استان خوزستان گونه های بومی فراوانی در اختیار داریم که برای جلوگیری از انقراض آنها در حال برنامه ریزی و کار جدی هستیم.

وی تصریح کرد: در صورتیکه اداره کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان الگویی برای حفاظت از این گونه ها ارائه کند ما در استان خوزستان از این گونه های حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

ماهی کور یکی از گونه های کمیاب و اندمیک ایران می باشد که در دنیا گونه ای است منحصر به فرد که در غاری واقع در دره سیروم استان لرستان زندگی می کند.

این ماهی فاقد قدرت بینایی بوده و کاملا کور است و در حال حاضر هیچ گونه آثاری از چشم خارجی در آنها مشاهده نمی شود.

متاسفانه غاری که در آن ماهی کور زیست می کند نیز در دره سیروم واقع در غرب ایستگاه تنگ هفت و در نزدیکی راه آهن اهواز - تهران قرار دارد و این گونه هر ساله با ورود مسافران نوروزی روزهای پرمخاطره ای را سپری می کند.

همچنین سمندر کوهستانی لرستان نام گونه ای بسیار زیباست که با طول 14 سانتی متر در نزدیکی شهبازان لرستان زیست می کند.

صید بی رویه این گونه اندمیک ایرانی باعث شده است که این گونه بی نظیر لرستانی به شدت در معرض انقراض قرار گیرد و بیان این موضوع تلخ که محیط زیست ایران به زودی سمندر لرستانی خویش را برای همیشه از دست می دهد بسیار وحشتناک و تاسف آور است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای تکثیر و پرورش سمندر لرستان هزینه های بسیار زیادی انجام می دهند.