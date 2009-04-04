حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تساوی یک بر یک این تیم برابر برق شیراز گفت: تعطیلات لیگ برتر به همه تیم ها ضربه زد که ما هم به خاطرهمین موضوع لطمه خوردیم و نتوانستیم بازی همیشگی خود را در این دیدار ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه هدفمان در 3 بازی باقیمانده، حفظ تیم در لیگ برتر است و فکر نمی کنم مشکلی در این خصوص داشته باشیم، ادامه داد: قصد داریم برای فصل آینده با سرمایه گذاری قابل توجه در تیم، به همه نشان دهیم خصوصی سازی یعنی چه و الگویی برای تیم های دیگر که قصد خصوصی سازی دارند، باشیم و ضمن حضور قدرتمندانه در آن مسابقات، سهیمه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را هم بدست آوریم.

مدیر عامل باشگاه ابومسلم مشهد در پاسخ به این سوال که آیا کادر فنی فعلی را هم برای فصل آینده حفظ می کنید؟ خاطرنشان کرد: تمام اعضای کادر فنی برای سال آینده عوض می شوند. البته عملکرد آنها در بازی با برق خوب هم نبود و نتوانستیم در خانه برابر این تیم قعرنشین پیروز شویم.

وی افزود: اگر سه امتیاز این دیدار را کسب می کردیم خیالمان از بابت حفظ سهمیه تیم در لیگ برتر راحت می شد و با دغدغه کمتر در بازی های آینده به میدان می رفتیم، گرچه اصلا سقوط نمی کنیم و امتیازات لازم را در بازی های باقیمانده کسب خواهیم کرد.

قاسمی در پایان در مورد تشرف جان دین گودی به دین مبین اسلام گفت: وی در مراسمی که پیش از سال جدید در حرم امام رضا(ع) برگزار شد به دین اسلام و مذهب شیعه مشرف شد و نام رضا را هم برای خود برگزید. به همین دلیل از فدراسیون فوتبال خواسته ام تا پیش از دیدار با سایپا از وی تقدیر شود.

دیدار تیم های فوتبال ابومسلم مشهد و برق شیراز در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور که روز گذشته در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شد، با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.