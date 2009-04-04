به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، اختیارات موضوع بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور به کارگروهى مرکب از وزیران ارتباطات و فناورى اطلاعات (رئیس)، امور اقتصادى و دارایى و صنایع و معادن تفویض شد.

بر اساس بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور ، به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اجازه داده شده است بابت فعایت‌هاى ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغى به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی‌ربط اخذ و به حساب درآمد عمومى واریز کند.

هیئت وزیران به منظور کوتاه نمودن مسیر تعیین و تصویب موارد این بند، اختیار خود را به کارگروه فوق متشکل از 3 وزیر تفویض کرد.

این مصوبه توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

