به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سارکوزی که در مقابل رهبران 27 عضو ناتو در شصتمین نشست سالیانه این سازمان در استراسبورگ صحبت می کرد، گفت که فرانسه در حال از سر گیری نقش کامل خود در این ائتلاف است.

سارکوزی با اشاره به تصمیم "شارل دوگل" رئیس جمهوری فرانسه در سال 1966 برا ی خروج از این پیمان، گفت: ما می خواهیم دوست باشیم و در کنار متحدین خود بایستیم".

رئیس جمهوری فرانسه که در افتتاحیه نشست این سازمان در استراسبورگ سخنرانی می کرد، افزود: ما اعضای یک خانواده هستیم ما متحد هستیم.

گفتنی است که فرانسه یکی از بنیانگذاران ناتو است که به جز در برخی موارد در سالهای اخیر در چند دهه گذشته تنها در ساختار سیاسی آن فعال بوده و از ساختار نظامی آن خود را کنار کشیده بود.