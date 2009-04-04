توجه به ارتقای فرهنگ ترافیکی برای کاهش خسارات تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور با بیان اینکه به لطف الهی و با تمهیدات پلیس و تشریک مساعی مردم در سال جدید علیرغم افزایش سفرها شاهد کاهش روند تصادفات جاده ای بوده ایم اظهار داشت: پیگیری و تداوم تدابیر مقتضی به منظور ارتقای فرهنگ ترافیکی و کاهش ضایعات و خسارات تصادفات جاده ای در سال صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف باید مورد عنایت جدی مردم ومسئولان ذیربط باشد.

آیت الله دری نجف آبادی با تشکر از اقدامات پلیس ، هلال احمر ، اورژانس،- راهداری و ... افزود: بخشهای مختلف و دستگاههای مسئول برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ایراد لطمات و خسارات جبران ناپذیر به هموطنان تلاش وافری مبذول نمودند که به نوبه خود جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم با عزم ملی و همه جانبه مردم و دستگاههای ذیربط ، گامهای بلندی در جهت تامین امنیت و سلامت شهروندان برداشته شود.