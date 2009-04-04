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۱۵ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

دادستان کل کشور تاکید کرد:

توجه به ارتقای فرهنگ ترافیکی برای کاهش خسارات تصادفات

توجه به ارتقای فرهنگ ترافیکی برای کاهش خسارات تصادفات

دادستان کل کشور گفت: ارتقای فرهنگ ترافیکی برای کاهش ضایعات و خسارات تصادفات جاده‌ای در سال جدید مورد توجه مسئولان و مردم قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور با بیان اینکه به لطف الهی و با تمهیدات پلیس و تشریک مساعی مردم در سال جدید علیرغم افزایش سفرها شاهد کاهش روند تصادفات جاده ای بوده ایم اظهار داشت: پیگیری و تداوم تدابیر مقتضی به منظور ارتقای فرهنگ ترافیکی و کاهش ضایعات و خسارات تصادفات جاده ای در سال صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف باید مورد عنایت جدی مردم ومسئولان ذیربط باشد.

آیت الله دری نجف آبادی با تشکر از اقدامات پلیس ، هلال احمر ، اورژانس،- راهداری و ... افزود: بخشهای مختلف و دستگاههای مسئول برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ایراد لطمات و خسارات جبران ناپذیر به هموطنان تلاش وافری مبذول نمودند که به نوبه خود جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم با عزم ملی و همه جانبه مردم و دستگاههای ذیربط ، گامهای بلندی در جهت تامین امنیت و سلامت شهروندان برداشته شود.

کد مطلب 854361

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