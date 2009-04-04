به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروها با اشاره به نامگذاری سال 88 از سوی مقام معظم رهبری به نام "سال اصلاح الگوی مصرف" گفت: آمار اعلام شده از سوی پلیس مبنی بر نقش انجام معاینه فنی در صرفه جویی مصرف سوخت تا 40 درصد در جاده ها و 10 درصد در شهرها،نشاندهنده رویکرد جدید مسئولین و مردم به موضوع معاینه فنی است.

وحید نوروزی تاکید کرد: تمامی مراکز مکانیزه معاینه فنی از روز شنبه مورخ 15/1/88 از ساعت 7.30 تا 12 شب و مراکز نیایش و خاوران کماکان به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

وی با اشاره به شماره گذاری حدود 900 هزار خودرو در سال 86 از مالکین این گونه خودروها خواست به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کنند.

وی به تمهیدات اندیشیده شده در خصوص ارائه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت پاسخگویی مراکز مکانیزه معاینه فنی و نمایندگی هایی که از سوی این ستاد مجوز معاینه فنی دریافت کرده اند بیش از 16 هزار خودرو در یک شیفت کاری است که در صورت لزوم امکان افزایش آن وجود دارد.

از نخستین روز فروردین سال جاری مراکز بیهقی ، سراج، نیایش ، الغدیر و خاوران از ساعت 8 صبح تا 8 شب به شهروندان خدمات مورد نظر را ارائه می دادند که به دلیل استقبال زیاد شهروندان از روز هشتم فروردین ماه یک ساعت به زمان فعالیت مراکز یاد شده افزوده شد.