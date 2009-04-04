به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ پاسدار سید حسین احمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آخرین کاروان راهیان نور از استان زنجان، شب گذشته (جمعه) به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند که 18 فروردین ماه به استان باز می گردند.

وی ادامه داد: در سال جاری از همه اقشار استان به ویژه محلات، روستایی، شهری، دانشجویی و دانش آموزی، بالغ بر هفت هزار نفر از مشهد شهدا بازدید کردند.

مسئول اردوگاه راهیان نور استان، استقبال قشرهای مختلف مردم استان را از این مناطق بی نظیر دانست و افزود: برنامه‌های مناسب فرهنگی برای زائرین، در طی حضورشان در این مناطق اجرا شد.

سرهنگ پاسدار احمدی یادآور شد: از اسفندماه سال گذشته تاکنون بیش از یک هزار و 600 دانشجوی دختر و پسر دانشگاههای استان زنجان برای بازدیداز مناطق عملیاتی به جنوب کشور اعزام شدند.

وی هدف از این اقدام را انتقال بهتر فرهنگ جبهه، شهادت و ایثارگری و جانفشانی رزمندگان در طول هشت سال دوران دفاع مقدس به نسلهای آتی دانست و گفت: اردوهای راهیان نور یکی از موثرترین و تاثیرگذارترین برنامه های سپاه و بسیج به لحاظ معنوی و فرهنگی برای جوانان و نوجوانان است و جوانانی که دراین اردوها شرکت می کنند، بعنوان سفیران فرهنگی هنری میتوانند نقش مهمی در جهت اشاعه و ترویج فرهنگ و آرمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس درجامعه ایفا کنند.

سرهنگ احمدی افزود: امسال شش هزار و 500 نفر زنجانی از 22 اسفندماه سال گذشته و تا 15فروردین امسال در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند.