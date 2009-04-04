به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، تلویزیون رسمی روسیه با پخش فیلمی مستند از عملیات جاسوسی آمریکا از طریق تنها پایگاه هوایی این کشور در آسیای میانه پرده برداشت.

به گزارش این منبع، آمریکایی ها از پایگاه هوایی ماناس در قرقیزستان به عنوان مکانی برای عملیات گسترده جاسوسی خود استفاده می کنند.

تلویزیون روسیه در ادامه با پخش این فیلم، عملیات جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا را از پایگاه هوایی ماناس که از آن برای تجهیز نیروهای بیگانه در افغانستان استفاده می کند، به نمایش گذارد.

این درحالی است که نمایندگان پارلمان قرقیزستان اول اسفنند ماه با اکثریت قاطع به بسته شدن پایگاه هوایی آمریکا در خاک کشورشان رای مثبت دادند.

یک روز بعد از تصویب این طرح در پارلمان، " قرمان بیک باقی اف " رئیس جمهوری قرقیزستان در بیشکک رسما با امضای لایحه بستن پایگاه هوایی آمریکا، به آن جنبه قانونی بخشید.

پایگاه آمریکا در قرقیزستان یکی از مهمترین پایگاههای پشتیبانی آمریکا در جنگ با طالبان در افغانستان بود. حدود هزار و 200 نیروی نظامی در پایگاه ماناس که درنزدیک فرودگاه بیشکک قرار دارد، مستقر هستند.

نکته قابل توجه این است که این پایگاه هوایی آمریکایی ها در فاصله چند کیلومتری یک پایگاه نظامی روسها قرار دارد.