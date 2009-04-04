به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس این نظرسنجی هنوز اکثر شهروندان سوئدی مخالف عضویت کشورشان در پیمان نظامی ناتو هستند.

این نظرسنجی که از سوی مؤسسه SIFO برای روزنامه سوئدی "سونسکا داگبلادت" پیش از نشست در حال انجام سران ناتو صورت گرفته نشان می دهد که 50 درصد از پاسخ دهندگان مخالفت خود را با عضویت سوئد در ناتو اعلام کرده اند که این میزان 9 درصد کمتر از 5 سال قبل است.

بر این اساس تنها 33 درصد موافق عضویت کشورشان در این پیمان هستند که این نیز نسبت به سال 2004 به میزان 4 درصد افزایش داشته است.

سوئد عضو ناتو نیست، اما این کشور در برنامه های همپیمانی صلح این سازمان شرکت می کند.