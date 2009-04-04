به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، انجمن جهانی مسلمانان آماده برگزاری تعدادی همایش و نشستهای آموزشی مختلف در برخی از کشورهای افریقایی است.

این همایشها و نشستهای آموزشی از اوایل جمادی الاول (دهه اول اردیبهشت ماه) به منظور اشاعه فرهنگ اسلامی و تحقق همکاری میان مسلمانان و مؤسسات و مراکز اسلامی جهان آغاز می‌شود.

عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان در رأس هیئتی از کشورهای نیجر، بنین، سرالئون، چاد، جیبوتی و دیگر کشورهای افریقایی دیدار و از فعالیتهای اسلامی شوراها، دانشگاهها و مراکز اسلامی بازدید می‌کند و وضعیت مسلمانان این کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آموزش و توسعه در غرب افریقا با محورهایی چون آغاز آموزش در آفریقا، مؤسسات آموزش عالی و اهداف آن در کشورهای آفریقایی، آموزشهای دینی آکادمی در آفریقا و علوم اسلامی در دانشگاههای آفریقا در این همایشها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز، مبلغان و خطیبان و نقش آنها در توسعه جامعه از دیگر موضوعاتی هستند که طی این نشستها و همایشها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.