به گزارش خبرگزاری مهر، "سوات کینیکلی اوغلو" معاون حزب حاکم عدالت و توسعه درباره سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ترکیه گفت: خروج از عراق، آشتی ملی در افغانستان و رویکرد جدید ایالات متحده در خصوص ایران و سوریه در دستور کار سفر رئیس کاخ سفید به آنکارا هستند.

وی، مسائل مرتبط با افغانستان، پاکستان و همچنین صلح خاورمیانه، امنیت انرژی و مسائل مرتبط بین آمریکا، ایران و سوریه را از مسائلی برشمرد که در سفر اوباما به ترکیه مطرح خواهد شد.

مسائل مرتبط با جدایی طلبان کرد ترکیه و همچنین تایید کشتار ارامنه توسط امپراطوری سابق عثمانی از سوی کاخ سفید از مسائلی است که اخیرا روابط آنکارا و واشنگتن را پرتنش کرده است.

مواضع اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حمایت از عمرالبشیر رئیس جمهور سودان و همچنین حمایت وی از حماس نیز به خودی خود بر سردتر شدن روابط ترکیه-آمریکا افزوده است.

اوباما اواخر روز یکشنبه و پس از شرکت در نشست اتحادیه اروپا و ناتو به آنکارا خواهد رفت و روز دوشنبه با مقامات ترکیه دیدارهای رسمی را آغاز خواهد کرد.