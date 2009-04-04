به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده مدیر و سرمربی تیم های ملی کشورمان ضمن بیان مطلب فوق افزود: طی دو ماه آینده سه میدان حساس و مهم را پیش رو داریم که هر کدام با توجه به شرایط و موقعیتشان، برنامه ریزی ویژه ای را طلب می کند. برای موفقیت و نتیجه گیری در هر سه میدان از دی ماه اردوهای منظم خود را در مجموعه ورزشی آزادی تشکیل دادیم و تمرینات بدون وقفه تا به امروز ادامه داشته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی اردونشینان روز به روز به شرایط ایده آل و آرمانی خود نزدیک تر می شوند و به موفقیت تک تک آنها امیدوارم.

رضازاده به مسابقاتی که تیم های ملی کشورمان باید در اردیبهشت و خرداد ماه در آنها حضور یابند اشاره کرد و گفت: اولین میدانی که باید در آن حضور یابیم اولین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان است که ملاک کسب سهمیه المپیک نوجوانان 2010 سنگاپور است. اردونشینان این رده سنی 11 نفر هستند که از بین بهترین های اعزامی به مسابقات آسیایی کره و افرادی که رکوردهای خوبی در سطح کشور داشته اند انتخاب شده اند. این 11 نفر تا زمان اعزام در اردو خواهند بود و در آستانه سفر از بین آنها با رکوردگیری سه نفر حذف خواهند شد.

سرمربی تیم ملی بزرگسالان یادآور شد: رقابتهای آسیایی بزرگسالان نیز اردیبشهت ماه و بعد از نوجوانان جهان در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد که مطمئنا تمام کشورهای منطقه برای ارزیابی نفرات خود و همچنین رقیبان، پیش از حضور در جهانی کره در این میدان حضور خواهند یافت. همین موضوع به اضافه اینکه مسابقات قزاقستان مهمترین دیدار رده بزرگسالان بعد از المپیک است باعث خواهد شد تا مسابقه ای سخت و حساس را پیش رو داشته باشیم.

قویترین مرد سالهای 2000 تا 2006 جهان در ادامه به برنامه ریزی IWF برای اعطای سهمیه المپیک 2012 اشاره کرد و گفت: از آنجایی که فدراسیون جهانی میزان سهمیه هر کشور برای حضور در المپیک 2012 را نتایج بدست آمده در 3 میدان جهانی 2009، 2010 و 2011 اعلام کرده مهم ترین برنامه ما حضوری قدرتمند در رقابت های قهرمانی بزرگسالان جهان در کره است که مهر ماه برگزار می شود و اولین مرحله کسب سهمیه المپیک است. از بین سه تیم اعزامی به سه میدان پیش رو و همچنین رکوردگیری از برترین ها باید آماده ترین تیم ایران را روانه کره سازیم تا بیشترین امتیاز و سهمیه را برای المپیک بدست آوریم.