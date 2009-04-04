قربان بهزادیاننژاد مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این دیدار به منظور دید و بازدید عید نوروز صورت گرفت.
وی همچنین گفت که این دیدار در حد دیدارهای متعارف و معمولی بوده است.
مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از دیدار صبح امروز وی با سیدمحمد خاتمی خبر داد.
قربان بهزادیاننژاد مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این دیدار به منظور دید و بازدید عید نوروز صورت گرفت.
وی همچنین گفت که این دیدار در حد دیدارهای متعارف و معمولی بوده است.
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