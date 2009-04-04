به گزارش خبرگزاری مهردر اصفهان مجید کاظمی افزود: علاوه بر مرمت سقف میانی تالار چهلستون، کار مرمت تابلوهای کناری شاه عباس اول و دوم نیز به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به مدت زمان کار مرمت سقف و تابلوهای کناری چهلستون اظهار داشت: کار مرمت سقف و تابلوهای کناری چهلستون ده ماه زمان برده است.

مسئول بخش امانی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان مساحت تقریبی سطح مرمت شده را 180 متر مربع دانست و اظهار داشت: اعتبارات مورد نیاز آن از بخش جاری سازمان که تقریبا یک میلیارد ریال صرفه جویی در مقایسه با بخش پیمانی داشت تامین و مرمت شد.

کاظمی مراحل مرمت چهلستون را آسیب شناسی، مستندنگاری، تمیزکاری،‌ تثبیت اولیه، استحکام بخشی، لایه چسبانی در موزون سازی رنگی در بخشی قسمتها و تثبیت نهایی دانست و اظهار داشت:‌ تزیینات مذکور شامل نقوش اسلیمی، نقوش گل و بوته، لایه چینی و طلاچسبانی، تشعیرسازی است که‌ روی سطوح و فرم های معماری با استفاده از رنگ های طبیعی معدنی، گیاهی و حیوانی اجرا شده است.

کاظمی با اشاره به مرمت سقف چهلستون پیش از انقلاب خاطر نشان کرد: پس انقلاب تا کنون هیچ حرکتی برای مرمت و بازسازی تالار چهلستون انجام نشده بود که فاز اول مرمت کاخ موزه چهلستون در سال 86 و فاز دوم آن در سال 87 به پایان رسید.