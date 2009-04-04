به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، این دو فلسطینی 23 و 26 ساله ساکن اردوگاه خان یونس در جنوب نوارغزه در درگیری با نظامیان صهیونستی در شمال نوارغزه به شهادت رسیدند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که یگان وابسته به تیپ گولانی این دو فلسطینی را که تلاش می کردند از طریق دیوار الکترونیکی به [مناطق فلسطین اشغالی] نفوذ کنند را هدف تیراندازی قرار دادند.

لازم به ذکر است که صبح امروز همچنین در درگیری نظامیان رژیم صهیونیستی با مبارزان فلسطینی در شرق جبالیا در شمال نوارغزه چند فلسطینی زخمی شدند.