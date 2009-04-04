حسین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: قبلا به نقل از آقای انصاریفرد عنوان کرده بودند که بنده تمامی سهام باشگاه را می خواهم اما ایشان تاکید کردند چنین اظهار نظری نداشته اند.

وی ادامه داد: همه می دانند که پرسپولیس یک تیم مردمی است و بنده هم تنها خواهان بخشی از سهام این باشگاه بوده ام. در صحبت هایی هم که با مسئولان محترم دولت و سازمان تربیت بدنی داشته ام آنها قول همکاری داده اند و قرار است در این مورد تصمیم گیری شود.

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس با بیان اینکه تنها انگیزه اش از ادامه فعالیت در این باشگاه واگذاری بخشی از سهام به خود است خاطرنشان کرد: بنده در تعهداتم به مسئولان محترم تاکید کرده ام که اگر 25 درصد سهام به من واگذار شود تمامی هزینه های باشگاه را متقبل خواهم شد و بدهی های گذشته را نیز پرداخت خواهم کرد. ضمن اینکه در مدت کمتر از پنج سال قول می دهم ورزشگاهی 50 هزار نفری را تکمیل و تحویل دهم. اگر این اتفاق نیفتد می توانند 25 درصد سهام را از بنده پس بگیرند.

هدایتی ادامه داد: در گفتگویی که با مسئولان محترم داشته ام قول واگذاری بخشی از سهام را داده اند و امیدوارم بزودی این اتفاق بیفتد تا با انگیزه ای بیشتر در خدمت این تیم باشم. البته بنده اعتقاد دارم اگر قرار است سهامی واگذار شود باید در قالب مزایده باشد تا هر فرد دیگری نیز در آن شرکت کند و زمینه برای حضور بخش خصوصی در ورزش فراهم شود.

وی افزود: با تعهداتی که بنده به مسئولان محترم داده ام اگر فرد دیگری نیز حاضر است با این شرایط 25 درصد سهام را خریداری کند حتما در مزایده شرکت نماید.

وی با اظهار ناراحتی از حاشیه سازی هایی که برای وی می شود و خبرهای کذبی که منتسب به او منتشر می شود خاطر نشان کرد: ظاهرا عده ای نمی خواهند بنده در پرسپولیس باشم. نمی دانم با خروج بنده از پرسپولیس این عده چه نفعی می برند که هر روز اخبار کذب و حاشیه ای را منتشر می کنند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه سازمان تربیت بدنی قبل از پایان سال 500 میلیون تومان به این باشگاه کمک کرده است گفت: متاسفانه برخی ها عنوان کرده اند که هدایتی 300 میلیون تومان از سازمان تربیت بدنی دریافت کرده و برای خودش برداشته است. در حالی که اولا این مبلغ 500 میلیون تومان بوده است و دوم اینکه بنده 300 میلیون تومان دیگر هم روی این مبلغ گذاشته ام و بدهی های باشگاه به بازیکنان ، کادر فنی و ... را پرداخت کرده ام.

هدایتی ادامه داد: طی روزهای گذشته حاشیه هایی منتشر شده است که بنده را از حضور در ورزش پشیمان می کند. نمی دانم چرا عده ای به دنبال منتشر کردن اخباری کذب و دور از واقعیت هستند.

وی در مورد شکست پرسپولیس برابر صبای قم نیز گفت: متاسفانه ما شروع بدی در سال جدید داشتیم. نمی دانم چرا بازیکنان بی انگیزه شده اند و جنگندگی گذشته را ندارند. یا انگیزه هایشان را از دست داده اند یا جوانگرایی وینگادا هنوز نتیجه نداده است.

هدایتی افزود: ما هنوز برای کسب سکوی سوم لیگ فرصت داریم و بازیکنان باید با انگیزه و تعصب مثالزدنی به مسابقات ادامه دهند و برای جام حذفی هم انگیزه ای مضاعف داشته باشند.

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس در ادامه به دیدار این تیم در لیگ قهرمانان آسیا برابر الغرافه قطر اشاره کرد و گفت: تمام توانمان را برای موفقیت در این مسابقات گذاشته ایم و امیدوارم با حضور هواداران پرسپولیس و حمایتی که آنها از بازیکنان انجام خواهند داد بتوانیم به مرحله دوم صعود کنیم و محبت های هواداران را جبران کنیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین با ابراز رضایت از وضعیت این تیم در رقابتهای لیگ دسته اول و امیدواری از صعودش به لیگ برتر گفت: امیدوارم با صعود استیل آذین به لیگ برتر به دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس یک تیم دیگر نیز اضافه شود که در این راستا نیازمند حمایت جوانان فوتبال دوست تهرانی از تیم استیل آذین هستیم تا با حمایت های آنها این تیم بتواند دیدارهای باقی مانده را نیز با پیروزی پشت سربگذارد و به طور مستقیم راهی لیگ برتر شود.

هدایتی ادامه داد: چنانچه این اتفاق بیفتد لیگ برتر شاهد ورود یک باشگاه پایتخت نشین کاملا خصوصی دیگر با هیئت مدیره ای قوی و با بازیکنانی جوان و جسور خواهد بود که می تواند در شکوفایی ورزش تهران تاثیر مثبتی داشته باشد و ثابت کند که بخش خصوصی می تواند به خوبی فوتبال را اداره کند.