تیم ملی فوتبال 8 و 11 خرداد به مصاف ویتنام و چین می رود

به گزارش خبرنگارمهر، بنابر اعلام احمد ابراهیمی سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان مرحله جدید تمرینات تیم ملی از 22 اردیبهشت ماه در تهران آغاز می شود تا تیم کشورمان خود را برای سه دیدار پیاپی مقابل کره شمالی (16 خرداد) ، امارات (20 خرداد) و کره جنوبی (27 خرداد) آماده کند.

ابراهیمی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی قبلی فدراسیون فوتبال تیم ملی پس از یک هفته تمرینات آماده سازی روز 3 خرداد یک دیدارتدارکاتی را در تهران برگزار خواهد کرد که هنوز حریف تدارکاتی تیم ملی مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: تیم کشورمان روز 6 خرداد عازم کشور ویتنام می شود تا روز 8 خرداد در دیداری تدارکاتی با تیم ملی فوتبال این کشور دیدار کند.

سرپرست تیم ملی ادامه داد: تیم فوتبال کشورمان پس از انجام این دیدار تدارکاتی، به منظور برپایی اردویی یک هفته عازم کشورچین خواهد شد و روز 11 خرداد به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت.

ابراهیمی یادآور شد: تیم ملی پس از انجام این دیدار تدارکاتی از چین بطور مستقیم راهی پیونگ یانگ خواهد شد تا خود را برای دیدار روز 16 خرداد مقابل کره شمالی آماده کند .

وی اضافه کرد: تیم ملی بلافاصله پس از این دیدار راهی تهران می شود تا روز 20 خرداد در تهران به مصاف امارات برود که امیدوارم با پیروزی در این دو دیدار وضعیت صعود تیم ملی پیش از بازی با کره جنوبی مشخص شود.

سرپرست تیم ملی درپایان گفت : تیم فوتبال ایران در آخرین گام مسابقات مقدماتی جام جهانی روز 27 خرداد در سئول با تیم کره جنوبی دیدار می کند که باید تکلیف صعود تیم ملی تا پیش از این دیدار مشخص شده باشد و بازی با کره جنبه تشریفاتی داشته باشد.