به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر شنبه در بازدید از مرکز شهید مرجانی استان افزود: برای تولید این مقدار بچه ماهی به 500 ماهی مولد ماهیان خاویاری نیاز است و اکنون فقط 120 ماهی مولد در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: دو هزار و 500 مولد برای بازسازی دخایر ماهیان خاویاری دراستان در حال پرورش و تکثیر است که نیازهای این بخش را در استان تامین می کند.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سال جاری با انجام عمل، اسپرم ماهی نر به تخم ماهیان وحشی در استان پیوند زده است که با انجام این عمل، تولید تکثیر ماهی به آسانی صورت می گیرد.

به گفته پاسندی، حفظ مولد، افزایش تعداد مراحل تولید خاویار از جمله مزایای این عمل است که به وسیله متخصصان استان بر روی فیل ماهی وحشی پیونده زده شده است.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: در بخش بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری نیز استان در دو مرکز بازسازی ماهیان خاویاری شهید مرجانی و وشمگیر سالانه حدود میلیونها قطعه انواع لارو تولید و در دریا رها سازی می شود.

وی یادآورشد: مزارع پرورشی ماهیان استخوانی در استان حدود 10 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد و از نظر تولید مقام چهارم تولید ماهیان گرمابی را در کشور داریم.

وی افزود: حفظ، بازسازی و حراست از ذخایر ارزشمند دریای خزر و آبزی پروری، بهبود و ساماندهی صید و صنایع را در سرلوحه کاری خود دارد.