به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جمال الدین میرمحمدی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در نخستین روز اداری در سال جدید، در اجتماع کارکنان این وزارتخانه با بیان این مطلب اصلاح الگوی مصرف را سیاست کلی در کلیه سطوح فردی، اجتماعی و سازمانی ذکر کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به آمادگیها و زمینه های موجود در وزارت دفاع و نیز پذیرش مسئولیتهای خطیر و سنگین باید در دهه چهارم انقلاب، گامهای بلند و جهش قابل ملاحظه ای در پاسداری از کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشت.

حجت الاسلام میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، رعایت اصل صرفه جویی را به عنوان یکی از مولفه های اصلاح الگوی مصرف برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با اجرای برنامه های اصولی و پیگیری قاطعانه مسئولان در این زمینه شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر وزارت در اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا باشیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه سخنان خود به برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید اشاره کرد و گفت : در راستای تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و نیز تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا اهتمام لازم به عمل خواهد آمد تا کارکنان این وزارتخانه با قدرت و بصیرت سیاسی و به عنوان سرباز رهبری حضوری فعال در انتخابات داشته باشند.

سپس سردار سرتیب پاسدار احمد وحیدی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سخنرانی خود به پیشرفتهای این وزارتخانه در سال 87 اشاره کرد و گفت: وزارت دفاع در سال گذشته با اقدامات بسیار مهم خود در بخشهای دفاعی و امنیتی موفق شد به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا در زمینه نوآوری و شکوفایی پاسخ مثبت دهد و با دستاوردهای جدید، اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران را در جهان به اثبات برساند.

وی با اشاره به اقدامات به عمل آمده در روند اصلاح الگوی مصرف در سال گذشته در سطح این وزارتخانه و زمینه های موجود جهت دستیابی به اهداف مورد نظر رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در این مورد گفت: هدفگذاری دقیق، بهره مندی صحیح و مدبرانه از منابع و امکانات و انتخاب شیوه های مناسب از شاخصهای اساسی در حوزه الگوی مصرف است.

جانشین وزیر دفاع در پایان اظهار امیدواری کرد توان علمی، تکنیکی و دفاعی وزارت دفاع در سال جدید نیز با بهره گیری از توانمندیها و تجربیات بدست آمده از سالهای گذشته سربلند و سرافرازانه توسعه یابد.