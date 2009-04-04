به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پیرو انتشار گزارشی تحت عنوان " ضعف عملکرد شهرداری کلانشهر کرج، شهردار در آستانه استیضاح" در 22 اسفندماه سال گذشته در خبرگزاری مهر و تشریح کمی و کاستی های عمکلرد شهرداری کرج و نقد برخی از اعضای شورای شهر این کلانشهر، مشاور شهردار کرج با ارسال نمابری به دفتر خبرگزاری مهر غرب استان تهران جوابیه را با تاکید فراوان بر این تیتر " آیا این نشانه ضعف است؟" ارائه داده است که در قبال هر یک از این جوابها نقدی از سوی کارشناسان امر و اعضای شورای شهر دارد.

در این جوابیه چنین آمده است:

- افزایش رشد 400 درصدی انعقاد قراردادهای عمرانی در سال 87 نسبت به سال 86 آیا این نشانه ضعف است؟ ( بسیاری از صاحب نظران معتقدند که این قراردادها تنها در خصوص امور جاری بوده و قرارداد عمرانی که منجر به ساخت پروژه تاثیرگذاری در شهر باشد، نبوده است)

- ایجاد و گسترش فضای سبز شهری و اجرای 53 مورد پروژه پارک و گسترش فضای سبز و ارتقا سطح سرانه فضای سبز به میزان 2.5 مترمربع . (برخی از اعضای شورای شهر معتقدند که بسیاری از قراردادهای این پارکها از زمان شهردار قبل آغاز شده و بیشترین افزایش سرانه فضای سبز مربوط به دور دوم شوراها بوده است)

- پیگیری موثر در تصویب طرح تفضیلی شهر کرج در شورای شهر کرج و کمیسیون ماده پنج که مدتها باقی مانده بود، امید است به زودی از سوی وزارت مسکن اجرا و ابلاغ شود. (طرح تفصیلی شهر کرج از دور اول شوراها آغاز شد و اکنون حدود دو سال از فعالیت شورای شهر سوم می گذرد که به نتیجه نرسیده و شهردار از ابتدای فعالیت خود اعلام کرد که در مدت کوتاهی این طرح را به تصویب می رساند که این امر محقق نشد)

- افتتاح اولین مرکز دانشکده علمی کاربردی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان شهرداری به منظور ارتقا سطح علمی.

- اتمام پروژه های نیمه تمام به منظور صرفه جویی در هزینه ها و تسریع در بهره برداری آنها همچنین در سال 87 قرارداد حدود 450 پروژه عمرانی منعقد و اکثر آنها اجرایی شد و بخشی نیز در دست اجرا است. (بسیاری از پروژه های نیمه تمام شهر کرج همچنان در حال اجراست و به اتمام نرسیده و بزرگترین این پروژه ها پل روگذر سوم خرداد در ورودی مهرشهر است که به گفته شهردار قرار بود 22 بهمن به بهره برداری برسد که هنوز این امر محقق نشده است)

- آغاز مطالعات سه بزرگراه شمالی، جنوبی و شمال جنوبی کرج که به زودی مطالعات بزرگراه جنوبی به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

- خرید کارخانه آسفالت پیشرفته 300 تنی و حمل آن به کرج به محض واگذار زمین از سوی منابع طبیعی که در حال طی مراحل اداری در استانداری است (این کارخانه با سفر شهردار به سوئیس خریداری شد که یکی از اعضای شورا از شهردار خواست تا اطلاعات کاملی از نحوه خرید، تجهیزات خریداری شده، اعتبار موسسه ایرانی که خود را نماینده این شرکت سوئیسی معرفی کرده است به صورت مکتوب و مستند به شورا ارسال کند که تا قبل از سال 88، پس از گذشت دو ماه از درخواست کتبی این عضو شورا هنوز جوابی ارسال نشده بود و به گفته این عضو شورا چرا در خصوص کارخانه هایی که در کشور بومی شده باید هزینه گزافی شده و از خارج خریداری شود)

- افزایش 200 درصدی اجرای آسفالت، پیاده رو سازی و جدول گذاری در سطح شهر در سال گذشته ( اباذر خدابین عضو شورای شهر کرج معتقد است که اگر این میزان گفته شده آسفالت انجام می شد در هیچ خیابانی چاله دیده نمی شد)

- خرید ماشین آلات سبک و سنگین برای سازمانهای موتوری، آتش نشانی، خدمات شهری در یک سال و نیم گذشته بیش از مدت 10 سال گذشته بوده است.

در پایان این جوابیه آمده است " شهرداری کرج از هرگونه نقد منصفانه استقبال کرده و انتظار دارد قضاوتها با رعایت انصاف، مروت و جوانمردی باشد و منتقدین آنچه اتفاق افتاده را بازگو و برای آنچه باید اتفاق بیفتد پیشنهاد ارائه و همراهی کنند چرا که سیاه نمایی و تخریب مشکلی را از شهر حل نخواهد کرد.

همچنین مدیریت با تجربه شهرداری، حمایت قاطع اکثریت اعضا شورای شهر را داشته و ضمن احترام و توجه به نظرات مخالفین احتمالی اهداف و برنامه های خود را با جدیت دنبال خواهد کرد."

کلانشهر کرج با بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت بیش از هر شهر دیگر نیاز به مدیری توانمند در عرصه شهرداری دارد تا بتواند بخش زیادی از مشکلات موجود در این کلانشهر را که ایران کوچک نام دارد، بر طرف کند.

سال گذشته 550 میلیارد تومان بودجه شهرداری در شورا به تصویب رسید و از همان ابتدای کار بررسی ها گویای عدم تحقق این بودجه که رشد چندین برابری نسبت به سال گذشته داشت، بود اما این تنها عامل برای مطرح کردن بحث استیضاح توسط اعضای شورای شهر کرج نیست.