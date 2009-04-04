به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،فرمانده پلیس استان دیاله از بازداشت هفت عضو شبکه تروریستی القاعده و کشف یک قبضه توپ خبر داد.



ارتش آمریکا امروز در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی این کشور خبر داد تا اولین نظامی کشته شده در آوریل باشد.



با کشته شدن این نظامی آمار تلفات ارتش آمریکا در عراق از آغاز حمله به این کشور در مارس 2003 تا کنون به چهار هزار و 264 کشته رسید.



از سوی دیگر،نیروهای امنیتی عراق در استان الانبار، یک انبار بزرگ سلاح و مواد منفجره را در شرق فلوجه کشف کردند.



خبر دیگر اینکه مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه کردستان عراق در دیدار با یکی از فرماندهان ارتش آمریکا،اوضاع کرکوک و موصل را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.



انفجار سه بمب در کرکوک و کشف انبار مهمات و دستگیری یک مظنون در جنوب استان ذی قار از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.

