به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی در مراسم ویژه آغاز سال کاری در جمع کارکنان، ضمن تشریح برنامه های ایران خودرو در سال 1388 ، کارکنان را در جریان راهبردهای کلان این گروه صنعتی برای سال جدید قرار داد.

وی استفاده از توانمندی طراحی در ارایه محصولات جدید، ایجاد واحدهای صنعتی در راستای توسعه صنعتی کشور و بهره برداری از ظرفیت یک میلیون دستگاه را از مهم ترین راهبردهای ایران خودرو در سال جدید برشمرد و با اشاره به شرایط بحران مالی در اغلب صنایع، مژده داد: ایران خودرو در شاخص های مالی با خودروسازان برتر جهانی برابری می کند که تجلی پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح الگوی مصرف به شمار می رود.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، برنامه تولید سال 88 را 760 هزار دستگاه ذکر کرد که 140 هزار دستگاه آن در ایران خودرو خراسان و 70 هزار دستگاه نیز در ایران خودرو تبریز و مابقی آن در تهران تولید می شود.

منطقی افزود: 98 هزار دستگاه برابر با 13 درصد کل تولیدات ایران خودرو در سال 88 به بازار های جهانی صادر می شود که 28 هزار دستگاه از این تعداد، به صورت سی کی دی به سایت های، سوریه، سنگال، بلاروس، آذربایجان، ونزوئلا و مصر ارسال و 70 هزار دستگاه آن به صورت سی بی یو صادر خواهد شد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، روسیه، عراق، اوکراین، سوریه، ونزوئلا، آذربایجان،‌ مصر، الجزایر، ارمنستان،ترکیه و سنگال را عمده ترین بازارهای صادراتی ایران خودرو در سال 88 ذکر کرد.

وی کیفیت بالا، قیمت مناسب و استانداردهای روز جهان را از جمله ویژگی های محصولات جدید ایران خودرو به منظور افزایش رقابت پذیری در خودروهای کلاس بی و سی، عنوان کرد که بر اساس استفاده از موتور ملی با استاندارد یورو 4 ، توسعه سهم صادرات و تضمین تداوم تولید در خطوط تولید خارج از کشور عرضه خواهد شد.

منطقی پروژه NX7 را که به منظور ارایه مدل جدید سمند همراه با ارتقای سیستم های پلاتفرمی تعریف شده از جمله پروژه های برتر گروه صنعتی در سال 88 دانست و اظهار داشت: این محصول بر اساس آپشن های مختلف در سه واریانت EL,LX,ELXدر بهمن ماه 88 رونمایی و در سه ماهه اول 89 عرضه می شود.

وی از رونمایی دومین خودرو با برند ملی ایران خودرو درآینده نزدیک خبر داد و آن را یکی دیگر از رویدادهای مهم سال 88 عنوان کرد . منطقی همچنین از عرضه خودروی مردمی در سایت های خارج از کشور تا شهریور ماه 88 خبر داد.

وی گفت: پژو 207 نیز با مشارکت 50 درصدی پژو فرانسه در بهمن سال 88 عرضه می شود. منطقی افزود: به منظور تسلط بر بازار وانت کشور و تکمیل سبد وانت ایران خودرو برای بازارهای داخلی و خارجی، وانت های لوکس ایران خودرو خراسان نیز در تیر ماه سال 88 به بازار خواهد آمد.

مدیر عامل ایران خودرو در ادامه گزارش خود به کارکنان شرکت، اظهار داشت: مدل جدید پارس با منظر جدید و استفاده از موتور کم مصرف از محصولات جدید ایران خودرو در سال 88 است که با هدف عرضه خودرویی با طرح مدرن تر و سطح آسایش و ایمنی بیشتر از پارس معمولی ، پاسخ به استقبال بی نظیر مشتریان از خودروی پارس و افزایش قدرت رقابت و حضور ایران خودرو در بخش های کم تیراژ خودرو های لوکس و سودآور عرضه می شود.

به گفته مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو علاوه بر پارس اتوماتیک که درسال 87 عرضه شد ، سمند و 405 اتوماتیک در سال 88 عرضه خواهد شد که سهولت فوق العاده در ترافیک شهری و بهبود عملکرد خودرو را در بر خواهد داشت.

منطقی مدل جدید سوزوکی گراند ویتارا با قوای محرکه 4/2 لیتری و تجهیزات بیشتر متناسب با انتظارات مشتریان را از جمله محصولات ایران خودرو ذکر کرد که در سال 88 عرضه می شود.

مدیر عامل ایران خودرو از طراحی و رونمایی سریر سال در سال 88 خبر داد که به منظور کسب راهبری بازار در بخش خودروهای لوکس و راحت، ارتقای سطح تجهیزات رفاهی و ایمنی خودرو، عرضه محصولی با قابلیت های عملکردی بالاتر و افزایش قدرت صادرات عرضه می شود.

وی افزود: پژو 308 نیز با هدف عرضه خودرویی با استایل جذاب و امکانات رفاهی و ایمنی کامل از دیگر محصولات سال 88 ایران خودرو خواهد بود.

منطقی کاهش هزینه در کلیه فعالیت ها را رمز ماندگاری ایران خودرو در رهبری صنعتی کشور و رسیدن به اهداف صادرات 50 درصد تا سال 1395 عنوان کرد که در چار چوب آن، قیمت مواد و قطعات به طور متوسط یک میلیون تومان در هر خودرو کاهش می یابد.

در این خصوص همچنین هزینه های حمل و نقل به میزان 30 درصد، ضایعات قطعات به میزان 50 درصد و هزینه های مالی به میزان 30 درصد کاهش خواهد یافت و نیروی انسانی در بخش های تولیدی و ستادی به نحو مناسب توزیع خواهد شد.

مدیر عامل افزود: در این راستا هزینه های قطعات معیوب به سازندگان منتقل خواهد شد و هزینه های عمومی 50 درصد، هزینه های تعمیرات و اصلاح خطوط به میزان 30 درصد و هزینه های سرمایه گذاری به میزان 50 درصد کاهش می یابد.