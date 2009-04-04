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۱۵ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

ایران قطب خاویار پرروشی جهان می شود

ایران قطب خاویار پرروشی جهان می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان اعلام کرد: با ایجاد و تکمیل بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری کشور در استان، ایران به قطب تولید کننده خاویار پرورشی جهان معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار گلستان عصر شنبه در بازدید از مرکز پروش ماهیان خاویاری استان افزود: این طرح از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان بوده که روند اجرای ان مطلوب و روبه رشد است.

وی اظهار داشت: گلستان ظرفیت بالایی در تولید و تکثیر گونه های ماهی پرورشی و استخوانی دارد و برای اجرای این مصوبه مهم دولت باید تلاش و تعامل بیشتری به خرج داد.

وی خاطرنشان کرد: سالانه بیش از 13 هزار تن انواع ماهیان در استان تولید می شود که این امر باعث شد که این استان رتبه چهارم تولید و پرورش آبزیان در کشور را در کسب کند.

به گفته محمودزاده در بخش صید انواع ماهیان استخوانی سال گذشته بیش از یک میلیون و 46 کیلوگرم انواع ماهیان استخوانی صید و روانه بازار مصرف شد و یکهزار و 393 صیاد در قالب 20 شرکت تعاونی پره و در مجموع 1740 نفر صیاد در امر صید ماهیان خاویاری و استخوانی در استان فعالیت دارند.

استاندار گلستان بیان داشت: شیلات باید با شناساندن فعالیتهای خود در استان بیشتر از قبل تلاش نماید و ترویج فرهنگ مصرف و استفاده از شیوه های مناسب عرضه و قرار گرفتن آن در سبد خانوار از جمله مواردی است که در زمینه آن باید برنامه ریزی شود.

وی یادآورشد: تشکیل بازارچه‌های مستقیم عرضه ماهی در شهرستانها، اطلاع رسانی و آموزش به مردم  در افزایش مصرف ماهی تاثیر زیادی دارد.
 

 

کد مطلب 854419

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