ایران قطب خاویار پرروشی جهان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار گلستان عصر شنبه در بازدید از مرکز پروش ماهیان خاویاری استان افزود: این طرح از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان بوده که روند اجرای ان مطلوب و روبه رشد است.

وی اظهار داشت: گلستان ظرفیت بالایی در تولید و تکثیر گونه های ماهی پرورشی و استخوانی دارد و برای اجرای این مصوبه مهم دولت باید تلاش و تعامل بیشتری به خرج داد.

وی خاطرنشان کرد: سالانه بیش از 13 هزار تن انواع ماهیان در استان تولید می شود که این امر باعث شد که این استان رتبه چهارم تولید و پرورش آبزیان در کشور را در کسب کند.

به گفته محمودزاده در بخش صید انواع ماهیان استخوانی سال گذشته بیش از یک میلیون و 46 کیلوگرم انواع ماهیان استخوانی صید و روانه بازار مصرف شد و یکهزار و 393 صیاد در قالب 20 شرکت تعاونی پره و در مجموع 1740 نفر صیاد در امر صید ماهیان خاویاری و استخوانی در استان فعالیت دارند.

استاندار گلستان بیان داشت: شیلات باید با شناساندن فعالیتهای خود در استان بیشتر از قبل تلاش نماید و ترویج فرهنگ مصرف و استفاده از شیوه های مناسب عرضه و قرار گرفتن آن در سبد خانوار از جمله مواردی است که در زمینه آن باید برنامه ریزی شود.

وی یادآورشد: تشکیل بازارچه‌های مستقیم عرضه ماهی در شهرستانها، اطلاع رسانی و آموزش به مردم در افزایش مصرف ماهی تاثیر زیادی دارد.

