به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، باراک اوباما امروز در نشست استراسبورگ گفت که ناتو آمادگی خود را برای پذیرش اعضای جدید اعلام می کند.

وی گفت: در صورتی که کشورهای خواهان عضویت در ناتو استانداردهای لازم برای عضویت دراین ائتلاف را بدست آورده باشند و بتوانند به شیوه ای معنادار به تامین امنیت کمک کنند، ناتو درهای خود را به روی آنها باز نگه می دارد.

وی که برای نخستین بار در نشست سران ناتو پس از به قدرت رسیدن خود شرکت می کرد، گفت: این تدبیر برای حیات و پویایی ماست و ما هنوز منتظر عضویت اعضای جدید در این پیمان هستیم".

وی گفت که زمان برای عضویت مقدونیه در این پیمان که سال گذشته به علت مناقشه آن با یونان عضویتش رد شد، فرا رسیده است.

اوباما همچنین از عضویت آلبانی و کرواسی در ناتو استقبال کرد و گفت که این دو کشور اقدامات مهمی در افغانستان صورت داده اند و به ناتو در مناطق بحران زده آسیا کمک های زیادی کرده اند.

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از متحدین اروپایی خواست تا منابع و نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کنند.

گفتنی است که در این سخنرانی اوباما از عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو که یکی از مسائل مهم مورد اختلاف در روابط مسکو- واشنگتن است سخنی به میان نیاورد.

