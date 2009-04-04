فدراسیون والیبال تصویب کرد ؛ اعزام ملی‌پوشان به بلغارستان، روسیه و صربستان

بازیکنان تیم‌های ملی، جوانان و نوجوانان والیبال نخستین اردوی برون مرزی خود در سال جاری را به ترتیب در بلغارستان، روسیه و صربستان برگزار می‌کنند.