به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی والیبال کشورمان با هدایت حسین معدنی برای شرکت در مرحله دوم مسابقات گزینشی جام جهانی 2010 ایتالیا (6 تا 8 خردادماه - تهران) آماده میشوند 31 فروردینماه عازم بلغارستان میشوند تا در شهر رادلوک اردویی 15 روزه برپا کنند.
اما پیش از ملیپوشان بزرگسال، شاگردان یوتسا ست کوویچ ایران را به مقصد صربستان ترک میکنند تا در شهر کوین ویک اردو بزنند. اردوی والیبالیستهای نوجوان از 26 فروردینماه آغاز شده و به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. تیم والیبال نوجوانان برای شرکت در پیکارهای جهانی ایتالیا (29 مردادماه تا 9 شهریورماه) آماده میشود.
والیبالیستهای جوان کشورمان هم که با کسب عنوان نخست مسابقات قهرمانی آسیا (تهران) مجوز شرکت در رقابتهای جهانی هند (9 تا 18 مردادماه) را به دست آوردند طی روزهای 11 تا 20 اردیبهشتماه در شهر آناپا روسیه اردو بزنند.
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