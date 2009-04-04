به گزارش خبرنگار مهر، بهنام امانی و حسین مبشر به همراه شش عضو دیگر تیم استان اردبیل بعد از ظهر امروز با کسب امتیازات لازم در زمینه شبیه سازی دو بعدی رایانه ای بازی فوتبال به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافتند.

در این خصوص رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر سطح کیفی این رقابتها را بسیار بالا عنوان کرد و اظهار داشت: در این مسابقات بیش از دو هزار و 700 مبتکر در قالب 320 تیم داخلی و خارجی حضور دارند.

مرتضی موسی خانی با بیان اینکه تیمهای شرکت کننده از 467 مرکز، 150 مدرسه، 23 دانشگاه و 87 پژوهشکده از 32 شهر کشورمان است، اضافه کرد: از این تعداد 770 نفر در بخش دانش آموزی و یک هزار و 930 نفر نیز در بخش بزرگسالان شرکت دارند.

وی در ادامه با اشاره به مسابقات برگزار شده در اولین روز این رقابتها ابراز داشت: امروز مسابقات بسیار خوب و با کیفیتی در بخش دانش آموزی و بزرگسالان برگزار شد که مدل شبیه سازی شده بازی فوتبال از ویژگیهای خاصی برخوردار بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین افزود: در این مدل شبیه سازی شده، بازیکنان دارای هوش مصنوعی بوده و توان محاسبه و تصمیم گیری در خصوص حرکات مستقل از هم را در جریان بازی به نمایش گذاشتند .

وی خاطر نشان کرد: چهارمین دوره مسابقات و اولین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ آزاد ایران که از امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین آغاز به کار کرده تا 17 فروردین ادامه خواهد داشت.

