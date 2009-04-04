آمادگی ایران و ارمنستان برای اجرای طرح اتصال خطوط راه آهن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری ، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری که با گورگن سرکیسیان همتای ارمنی خود در ارمنستان دیدار کرد، خواستار گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور شد.

سرکیسیان در این دیدار اتصال خط آهن ایران و ارمنستان را برای کشورش بسیار مهم دانست و از آن به عنوان یک طرح راهبردی منطقه ای یاد کرد.

وزیر راه ترابری کشورمان نیز آمادگی ایران را برای مساعدت در اجرای طرح اتصال خطوط راه آهن ایران و ارمنستان اعلام کرد.

حمید بهبهانی در سفر به ارمنستان با رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان دیدار و راه های گسترش همکاری ها میان دو کشور را بررسی کرد.

بهبهانی در دیدار با آرمن موسسیان وزیر انرژی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بر اتصال خطوط راه آهن ایران و ارمنستان ، توسعه راه های مواصلاتی و حمل و نقلی میان دو کشور تاکید کردند.

بهبهانی افزود: مقامات ایران و ارمنستان در حال بررسی و تدوین یک سند همکاری 70 ماده ای هستند. وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود: از نکات مهم این ملاقات بررسی مراحل امکان سنجی، مطالعه و اجرای طرح راه آهن ایران و ارمنستان بود.