به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مهدی امین منصور عصر شنبه در مراسم تودیع رئیس سازمان آموزش و پرورش گیلان و معارفه سرپرست این سازمان در رشت افزود: اولین مرکز ایده پروری در هفته فناوری هسته ای امسال در مرکز تربیت معلم ثانی در تهران شروع به کار خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته از نظر کسری بودجه سخت ترین دوران در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را سپری کرده است، متذکر شد: این وزارتخانه در سال 85، شش درصد کسری بودجه، سال 86 و 87 به ترتیب 33و 70 درصدکسری بودجه داشته است.

امین منصور با بیان اینکه 95 درصد اعتبارات آموزش و پرورش به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص می یابد، افزود: سال گذشته با صرفه جویی در بخش حقوق و دستمزد، ساماندهی نیروهای انسانی و افزایش منابع درآمدی مشکل مطالبات فرهنگیان برطرف شده است.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در سال گذشته، 32هزار خودرو با تسهیلات بین فرهنگیان کشور توزیع شد که این تعداد مطابق با 30 سال گذشته بود.

در این مراسم "ایوب نجف زاده" به عنوان سرپرست جدید سازمان آموزش و پرورش گیلان معرفی و از زحمات "سید مصطفی حسینی" رئیس سابق این سازمان قدردانی شد.