به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حسین کعبی، سیاوش اکبرپور، مهدی رحمتی و غلامرضا رضایی را به دلیل برخورد غیر ورزشی، رفتار زننده و ضرب و شتم یکی از هواداران فوتبال به کمیته انضباطی فراخواند.

ملی پوشان خاطی می بایست ساعت 16 فردا در محل کمیته انضباطی حاضر شوند و پیرامون رفتار خود نسبت به هوادار تیم ملی پاسخگوی کمیته انضباطی باشند. قرار است در پایان این نشست رای کمیته انضباطی پیرامون 4 ملی پوش تیم ملی اعلام شود.

در بین نفرات دعوت شده سیاوش اکبرپور مهاجم تیم استقلال به دلیل همراهی تیم فوتبال استقلال مقابل ام صلال قطر در نشست کمیته انضباطی حضور نخواهد داشت.