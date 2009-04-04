سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به آمار تصادفات در طول ایام نوروز در استان کرمان در مقایسه با سال گذشته شاهد کاهش 8 درصدی وقوع تصادفات رانندگی در جاده های کرمان بوده است.

وی تصریح کرد: در پنج روز اول ایام نوروز در کرمان تصادفات ناوگان عمومی مسافربری در مقایسه با سال قبل رتبه اول کاهش تصادفات را به خود اختصاص داد.

سرهنگ غفوریان افزود: با وجود کاهش تصادفات جاده ای در کرمان خودرو های سواری عامل 45 درصد از تصادفات در این ایام بوده اند و دلیل اصلی آن عدم توجه راننده به مقررات راهنمایی و رانندگی می باشد.

وی گفت: طبق آمار بیشترین نقش در بروز تصادفات شامل خطای انسانی می باشد که در این خصوص رانندگان باید دقت بیشتری برای حفظ سلامت سرنشینان و جلوگیری از تصادفات داشته باشند.

غفوریان عنوان کرد: حضور گسترده پلیس در راههای استان، همکاری دستگاههای مرتبط و افزایش میزان آموزش ها و فرهنگ سازی دلیل اصلی کاهش تصادفات بوده است.



