غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به افزایش مصرف فرآورده های دامی در ایام ابتدای سال اکیپ های ویژه نظارتی دامپزشکی استان در طول این ایام هزار و 702 کیلوگرم انواع فرآورده های دامی غیر قابل مصرف در استان را شناسایی و معدم کردند.

وی افزود: این مواد شامل 411 کیلوگرم ماهی، 346 کیلوگرم گوشت قرمز، 852 کیلوگرم گوشت مرغ، و 92 کیلوگرم آلایش های خوراکی می باشد.

زید آبادی اضافه کرد: همه افراد جامعه بایستی در جهت بهداشت و سلامت جامعه گام بردارند و در همین راستا باید فرهنگ اطلاع رسانی به گروههای نظارتی دامپزشکی در مردم نهادینه شود تا با متخلفان برخورد شود که در همین راستا 72 مورد تخلف و عدم رعایت نکات بهداشتی گزارش شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این موارد از 32 واحد تعهد کتبی دریافت شده است و 12 مورد نیز جریمه و به دادگستری ارجاع شده است و 28 مورد نیز با حکم دادگستری معدم سازی انجام گرفت.

