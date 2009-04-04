تشکیل ستاد انتخابات آذربایجان شرقی/فعالیت 43 ستاد انتخاباتی در استان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اکبر غفاری رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی از کمیته های پشتیبانی،‌امنیتی انتظامی، ‌اطلاع رسانی،‌فنی‌، حقوقی،‌ارتباطات مخابراتی و اجرایی و آموزشی تشکیل شده و از امروز فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

به گفته رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی دو هزار و 788 صندوق ثبت نام و اخذ رای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در این استان پیش بینی شده که از این تعداد یک هزار و 271 شعبه در نقاط شهری و یک هزار و 517 شعبه در مناطق روستایی استان مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: حدود 45 تا 50 هزار نفر به عنوان عوامل برگزاری انتخابات شامل اعضای هیئت اجرایی،‌اعضای شعب،‌اعضای هئیت بازرسی، ‌نمایندگان فرماندار، ‌نمایندگان بخشدار و محافظین صندوق در این رویداد مهم مشارکت خواهند داشت.

غفاری یادآور شد: 31/68 درصد از جمعیت سه میلیون و 603 هزار و 456 نفری آذربایجان شرقی، معادل دو میلیون و 461 هزار و 555 نفر شامل یک میلیون و 256 هزار و 360 مرد و یک میلیون و 205 هزار و 195 زن واجد شرایط رای دادن در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند.

وی با بیان اینکه میانگین مشارکت مردم آذربایجان شرقی در جریان برگزاری 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال های گذشته 75/56 درصد بوده است،‌گفت:این در حالی است که میانگین مشارکت مردم کشور در این انتخابات پیشین 08/64 درصد بوده است.

رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی وضعیت مشارکت مردم این استان در جریان برگزاری انتخابات دور پیشین ریاست جمهوری را نامطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: آذربایجان شرقی با ثبت مشارکت 52/51 درصدی در دور نخست انتخابات نهم ریاست جمهوری و 15/37 دور دوم این انتخابات در جایگاه بیست و هشتم استان های کشور قرار گرفت.

وی همچنین اضافه کرد: مردم شهرستان های مراغه و بستان آباد به ترتیب بیشترین و کمترین مشارکت در مرحله نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اسکو و بستان آباد به ترتیب بیشترین و کمترین مشارکت در مرحله دوم این انتخابات را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده بودند.

غفاری همچنین اعلام کرد: انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورزقان از توابع آذربایجان شرقی نیز همزمان با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این منطقه برگزار خواهد شد.