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۱۵ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۳۲

تشکیل ستاد انتخابات آذربایجان شرقی/فعالیت 43 ستاد انتخاباتی در استان

تبریز - خبرگزاری مهر: ستاد انتخابات آذربایجان شرقی برای برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تشکیل 43 ستاد انتخاباتی در شهرستانها و بخشهای استان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اکبر غفاری رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی از کمیته های پشتیبانی،‌امنیتی انتظامی، ‌اطلاع رسانی،‌فنی‌، حقوقی،‌ارتباطات مخابراتی و اجرایی و آموزشی تشکیل شده و از امروز فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

به گفته رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی دو هزار و 788 صندوق ثبت نام و اخذ رای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در این استان پیش بینی شده که از این تعداد یک هزار و 271 شعبه در نقاط شهری و یک هزار و 517 شعبه در مناطق روستایی استان مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: حدود 45 تا 50 هزار نفر به عنوان عوامل برگزاری انتخابات شامل اعضای هیئت اجرایی،‌اعضای شعب،‌اعضای هئیت بازرسی، ‌نمایندگان فرماندار، ‌نمایندگان بخشدار و محافظین صندوق در این رویداد مهم مشارکت خواهند داشت.

غفاری یادآور شد: 31/68 درصد از جمعیت سه میلیون و 603 هزار و 456 نفری آذربایجان شرقی، معادل دو میلیون و 461 هزار و 555 نفر شامل یک میلیون و 256 هزار و 360 مرد و یک میلیون و 205 هزار و 195 زن واجد شرایط رای دادن در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند.

وی با بیان اینکه میانگین مشارکت مردم آذربایجان شرقی در جریان برگزاری 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال های گذشته 75/56 درصد بوده است،‌گفت:این در حالی است که میانگین مشارکت مردم کشور در این انتخابات پیشین 08/64 درصد بوده است.

رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی وضعیت مشارکت مردم این استان در جریان برگزاری انتخابات دور پیشین ریاست جمهوری را نامطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: آذربایجان شرقی با ثبت مشارکت 52/51 درصدی در دور نخست انتخابات نهم ریاست جمهوری و 15/37 دور دوم این انتخابات در جایگاه بیست و هشتم استان های کشور قرار گرفت.

وی همچنین اضافه کرد: مردم شهرستان های مراغه و بستان آباد به ترتیب بیشترین و کمترین مشارکت در مرحله نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اسکو و بستان آباد به ترتیب بیشترین و کمترین مشارکت در مرحله دوم این انتخابات را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده بودند.

غفاری همچنین اعلام کرد: انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورزقان از توابع آذربایجان شرقی نیز همزمان با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این منطقه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 854458

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