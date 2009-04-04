به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در ادامه چهارمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2009 که از صبح امروز در دانشگاه آژاد اسلامی قزوین آغاز شده است در دور مقدماتی 10 تیم به مصاف هم رفتند.

در رقابتهای دور مقدماتی که عصر دیروز و صبح امروز برگزار شد و در لیگ رباتهای سایز کوچک تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در یک بازی جذاب و دیدنی با نتیجه 3 بر صفر تیم OMID دانشگاه شاهد را شکست داد، تیم CRL دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به دلیل انصراف تیم AZAD دانشگاه آزادا اسلامی کرمان با نتیجه 10 بر صفر برنده اعلام شد و تیم TAIMERتبریز توانست تیم ROYAL جهاد دانشگاهی تبریز را با نتیجه 10 بر صفر از پیش رو بردارد.

همچنین در لیگ رباتهای فوتبالیست انسان نما، تیم دانشگاه برلین آلمان با نتیجه یک بر صفر، تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان را شکست داد.

در لیگ روباتهای مین یاب خودکار هم تاکنون تیمهای SAMS.DR با یک هزار و 810 امتیاز، تیم هادی با 1800 امتیاز و تیم فرید با یک هزار امتیاز پیشتاز هستند.

در بخش لیگ روباتهای فوتبالیست سایز کوچک 10 تیم رقابت می کنند.

رقابت در سایر لیگهای نیز عصر امروز و فردا پیگیری می شود. چهارمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران با حضور 312 تیم داخلی و خارجی تا 16 فروردین ماه در قزوین ادامه دارد.