به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، استاندار آذربایجان شرقی در این حکم، همچنین‌ حسن روستایی، مدیر کل انتخابات استانداری آذربایجان شرقی را نیز به عنوان جانشین ستاد منصوب کرد.

بر اساس این گزارش طی احکام جداگانه ای آقایان عبداللهی به عنوان عضو و مسئول کمیته پشتیبانی،‌ سرهنگ حقیقی به عنوان عضو و مسئول امنیتی و انتظامی،‌ علیرضا قمری به عنوان عضو و مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی و علی سربخشیان به عنوان عضو و مسئول کمیته فنی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی تعیین شدند.

همچنین دکتر سکوتی به عنوان عضو و مسئول کمیته حقوقی،‌فرقانی به عنوان عضو و مسئول ستاد ارتباطات مخابراتی و تقویمی به عنوان عضو و مسئول کمیته اجرایی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی منصوب شدند.

استان آذربایجان شرقی با بیش از سه میلیون و 600 هزار نفر دارای 19 شهرستان است و بیش از دو میلیون و 461 هزار نفر از جمعیت آن واجد شرایط رای دادن در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند.