محمد افشار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل عدم بارندگی در سال گذشته در مناطق جنوبی استان کرمان با کمبود منابع آبی مواجه بودیم که خوشبختانه با بارندگیهای اخیر در شهرستانهای جنوبی استان بیش از 10 میلیون مترمکعب آب در بندهای منطقه جیرفت و کهنوج ذخیره شده است.

وی تصریح کرد: بر اثر بارندگیهای روزهای گذشته مخزن پروژه های آب خیزداری منطقه جیرفت و کهنوج حدود 50 درصد آب گیری شده است و کمبود آب تا حدودی برطرف شده است .

وی با اشاره به خشکسالی سالهای اخیر در شهرستانهای جنوبی کرمان گفت: بارشهای روزهای اخیر تا حدود ناچیزی کم آبی را جبران می کند.

افشارزاده اضافه کرد: 250 مورد انواع بندهای مختلف در این مناطق وجود دارد که در صورت بارندگی در بالادست حدود 25 میلیون متر مکعب آب در این بندها ذخیره سازی می شود.

