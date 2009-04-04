به گزارش خبرنگار مهر، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا عصر شنبه در نهاد ریاست جمهوری مورد بدرقه رسمی همتای ایرانی خود قرار گرفت.

چاوز چهارشنبه هفته گذشته در صدر هیئتی اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد و صبح روز بعد در پی استقبال رسمی دکتر احمدی نژاد از وی مذاکرات خود را با طرف ایرانی آغاز کرد.



وی در مدت اقامت خود در تهران علاوه بر دو دور مذاکره با رئیس جمهوری اسلامی ایران، افتتاح بانک مشترک ایران و ونزوئلا همچنین دیدار با رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در برنامه داشت.

احمدی نژاد در مذاکرات خود با هیئت ونزوئلایی با بیان اینکه روابط دو کشور در تمام زمینه‌ها با تفاهم کامل در حال پیشرفت است خبرداده بود : با ابتکار عمل رئیس‌جمهور ونزوئلا نقشه ده ساله دو کشور در جریان این سفر تنظیم و همچنین برنامه مقابله با بحران جهانی و طراحی نظامات جدید تدوین خواهد شد.



هیئت های ایران و ونزوئلا در این سفر 9 سند همکاری نیز در زمینه های سیاسی، تجاری، صنعتی و تحقیقاتی به امضا رساندند.

رئیس جمهور ونزوئلا بامداد فردا تهران را به مقصد ژاپن ترک می کند.