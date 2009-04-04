به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور عصر امروز در جمع معاونان خود در محل استانداری با بیان اینکه سال پر کاری برای بدنه اجرایی استان در پیش است، اظهار داشت: این تحولات را در تمام عرصه ها شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: برای کمک به تحقق این مهم، امسال موضوعات زیربنایی مختلفی درحوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در دستور کار بدنه اجرایی استان قرار خواهد گرفت.

استاندار اردبیل افزود: تلاش ما این است تا در قالب این تحولات ادبیات جدیدی توأم با امید و شادابی برای مردم استان به ارمغان بیاید، زیرا نشاط مردم از عوامل زمینه ساز برای توسعه پایدار است.

وی در ادامه با اشاره به وجود پتانسیل و استعدادهای طبیعی و معدنی و نیز نیروی انسانی کار آمد و بویژه جوانان فعال و مبتکر در این استان تصریح کرد: این ظرفیتهای بی پایان می تواند در رشد و توسعه فعالیتها و تحولات آغاز شده مثمر ثمر باشد.

حقیقت پور ابراز داشت: به تمام مدیران و مسئولان اجرایی استان تاکید کرده ایم که با راه اندازی اتاقهای فکر، این ظرفیتها و نیروی انسانی جوان و کار آمد را سازماندهی و در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها استفاده نمایند.

وی با بیان اینکه این اتاقهای فکر را باید در تمام حوزه ها و به خصوص حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نماییم، یاد آور شد: همچنین باید ظرفیتهای دانشگاهی را در حوزه صنعت مشارکت دهیم که هم اکنون این مهم تحقق یافته است.

استاندار اردبیل در پایان مسوولان استان را به همدلی و صمیمیت بیش از پیش برای حل مشکلات اساسی مردم فرا خواند و خاطر نشان کرد: خدمت به مردم ولایی، رئوف و قدر شناس اردبیل از الطاف و عنایات الهی است.

