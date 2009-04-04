تصادفات جاده ای در استان گیلان 34 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سرهنگ غلامرضا سیری عصر شنبه در تشریح عملکرد پلیس راه گیلان افزود: این کاهش تصادف و تلفات مهم منجر به فوت در نوروز امسال به دلیل برنامه ریزی مناسب ستاد فرماندهی انتظامی استان و اجرای طرحهای متنوع و حضور شبانه روزی پلیس راه در جاده های استان بوده است.

وی میزان وقوع تصادفات مهم منجر به فوت و جرح نوروز 88 را نسبت به مدت مشابه پارسال 34 درصد اعلام کرد و متذکر شد: این تعداد در سال 87، 216 فقره و در سال جاری 145 فقره بوده است.

سیری بیان کرد: این وضعیت در مورد تصادفات جرحی نیز صادق است و تصادفات جرحی 211 فقره سال گذشته به 135 فقره کاهش یافته است.

سرپرست پلیس راه گیلان گفت: در ایام نوروز در استان دو فقره تصادف بسیار شدید رخ داد که در این دو حادثه 12 نفر کشته شدند که این موضوع سبب شد تعداد کشته های حوادث جاده ای در استان رشد یابد.

سیری در تشریح این دو حادثه اظهارداشت: در حادثه اول چند جوان در نیمه های شب به قصد صرف غذا در سفره خانه ای با یک دستگاه ماکسیما از منزل خارج و پس از صرف غذا در ساعت چهار بامداد در حالیکه از وضعیت رفتاری متعادلی برخوردار نبودند با تجاوز از سرعت مجاز در ابتدای پل اباتر صومعه سرا اقدام به انحراف به چپ کرده و یا یک دستگاه پراید با چهار نفر سرنشین برخورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل سرعت زیاد و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه در ادامه با یک دستگاه خودروی روآ برخورد کرده و هر دو وسیله نقلیه از جاده منحرف شده و به دلیل اختلاف حداقل سه متری سطح جاده با خارج از آن به بیرون از جاده پرتاب و با برخورد به دیوار بلوکی یک واحد مسکونی و تخریب دیوار متوقف می شوند.

این مسئول در پلیس راه گیلان اظهار داشت: متاسفانه در این حادثه شدید و دلخراش چهارنفر سرنشین خودرو پراید و دو نفر سرنشین خودروی ماکسیما جان خود را از دست می دهند.

سیری بیان کرد: در حادثه دیگر که منجر به کشته شدن شش نفر شد راننده یک دستگاه پراید که به همراه خانواده مسافرت می کرد در اقدامی که بیشتر به خودکشی شباهت داشته از شانه خاکی و از سمت راست یک دستگاه تریلی کشنده هوو اقدام به سبقت می کند.

وی افزود: راننده پراید به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به تریلی برخورد کرد که این امر سبب شد راننده تریلی پس از برخورد با پراید به سمت چپ جاده منحرف و با یک دستگاه سواری پژو که از مقابل در حرکت بود به شدت تصادفات و در ادامه با یک دستگاه تراکتور و دو نفر عابر پیاده و چند موتور سیکلت پارک شده در شانه خاکی جاده برخورد کند که در این حادثه متاسفانه دو نفر سرنشین پراید سه نفر سرنشین پژو و یک نفر عابر پیاده جان خود را از دست دادند.

سرپرست پلیس راه استان در تحلیل تصادفات مهم رخ داده در ایام نوروز 88 بیان داشت: در بررسی کارشناسان پلیس راه از حوادث مهم به ویژه این دو حادثه عواملی همچون کم عرض بودن و عدم جداسازی مسیر رفت و برگشت خودروها، عدم دقت در استانداردسازی و فقدان تجهیزات ایمنی و مدرن خودروها، رانندگی با سرعت غیر مجاز، ارتکاب به سبقتهای غیر مجاز، رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی و...بر اساس اولویت در شکل گیری حوادث موثر و دارای اهمیت است.

سیری گفت: برای برخورد با تخلفات اقدامات بسیار گسترده ای در نوروز امسال توسط پلیس راه استان صورت گرفته است که برخورد با 139هزار 73 فقره سرعت غیر مجاز که توسط دوربینهای کنترل سرعت ثبت و ضبط شده، هشت هزار و 324 فقره سبقت غیر مجاز، 131هزار 63 فقره نبستن کمربند ایمنی و 282 هزار و 29 فقره سایر تخلفات در طول ایام نوروز صورت گرفته که این رقم نسبت به سال گذشته 18.2 درصد افزایش دارد.

سرپرست پلیس راه گیلان ادامه داد: در طول مدت اجرای طرح نوروزی یعنی از 25 اسفند ماه سال 87 تا 15 فروردین 88 در راستای برخورد قاطع با رانندگان حادثه ساز تعداد یک هزار و 208 دستگاه انواع وسیله نقلیه توقیف و تعداد 199 جلد گواهینامه رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شده اند و همچنین رانندگانی که سابقه تکرار تخلف را داشتند ضبط شد که نسبت به مدت مشابه 342 درصد افزایش داشته است.

سیری اظهار داشت: گواهینامه های ضبط شده پس از ارسال به مراجع مربوط به مدت شش ماه بایگانی خواهد شد.

وی اعلام کرد: کنترل سلامت رانندگان به ویژه در موارد استفاده از مواد مخدر در دستور کار پلیس راه استان قرار داشته که در مدت اجرای طرح نوروزی افزون برر 700 نفر رانندگان ناوگان عمومی کالا و مسافر و راننده های خودروهای شخصی به صورت رندومی انتخاب و مورد آزمایش تست اعتیاد قرار گرفتند که بر اساس آزمایش اولیه تست اعتیاد میزان 23 درصد از رانندگان مثبت اعلام شده است که برای تائید نهایی استفاده از مواد مخدر در حین رانندگی این افراد برای آزمایش TLC به آزمایشگاه معرفی و در صورت مثبت بودن برابر مقررات با آنان برخورد قاطع خواهد شد.

سرپرست پلیس راه استان گیلان افزود: در نوروز امسال تعداد 729 هزار و 493 دستگاه خودرو از محورهای ورودی استان وارد گیلان شدند که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

سیری متذکر شد: با این وجود تمام پرسنل پلیس راه استان به صورت شبانه روز و بدون وقفه در خدمت مردم و مسافرین نوروزی بوده اند و تنها عامل رفع خستگی پرسنل پلیس راه رضایت خاطر و سلامت مسافران در طول مدت سفر تا رسیدن به مقصد است که متاسفانه با بی احتیاطی برخی از رانندگان و بروز حوادث بسیار ناراحت کننده و دلخراش خستگی روحی و جسمی مضاعف بر پرسنل سخت کوش پلیس راه وارد آمده است.

وی عنوان کرد: تمام مشارکت، تلاشها و فعالیتهای سازمانهایی چون پلیس و اورژانس، راهداری، حمل و نقل، صدا و سیما و خبرگزاریها در جهت افزایش رضایتمندی مردم صورت گرفته و رضایت مردم موجب خشنودی ماست.

این مسئول در پلیس راه گیلان در ادامه ابراز امیدواری کرد: این وضعیت مطلوب تا پایان سال همچنان ادامه داشته باشد ضمن اینکه اقدامات کنترلی پلیس راه در طول سال ادامه خواهد داشت و با قاطعیت با رانندگان پرخطر برخورد جدی خواهد شد.

سیری در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تدابیر و حمایتهای ویژه سردار فرماندهی و ستاد قرارگاه نوروزی انتظامی استان یادآورشد: تمام تلاش پلیس راه استان این است که هیچ حادثه ای در جاده های استان رخ ندهد اما این امر میسر نمی شود مگر با همراهی همه مردم به ویژه رانندگان عزیز در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین همکاری با پلیس راه در جهت رسیدن به این هدف بزرگ که با استعانت از پروردگار متعال و با همکاری و تعامل بیش از پیش مسئولان و سازمانهای مرتبط امر ترافیک خواست و اراده مردم عزیز کشور که آرامش و امنیت در سفرها است تحقق پیدا خواهد کرد.