چهار هزار گلستانی از سرزمینهای نور در جنوب دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لطفی عصر شنبه درجمع تشکل های صنفی و اتحادیه های استان در این زمینه افزود: این تعداد با 108 دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام شدند و در برنامه های مختلف سرزمین نور شرکت کردند.

وی اظهار داشت: هر سال تعداد کثیری از هموطنان در قالب کاروان های راهیان نور از مناطق جنگی بازدید می نمایند و از آنجایی که تسهیلات سفر و ایمنی در حمل و نقل از وظایف ذاتی سازمان حمل و نقل بوده، لذا در این زمینه کمیته حمل و نقل استان به منظور برنامه ریزی در خصوص اعزام کاروان های راهیان نور در تعطیلات سال 1388 تشکیل جلسه داد.



وی همچنین به تشریح عملکرد پایانه مرزی اینچه برون پرداخت و درباره مشکلات گمرکی ایران و ترکمنستان بیان داشت: برخورد مأموران گمرکی و پلیس با اتباع و رانندگان ایرانی، بحث أخذ ویزای مدیران شرکتهای حمل و نقل بین المللی، موضوع کوتاه بودن زمان کارشناسی بیمه نامه های ترکمنستان، محدودیت عبور برخی کالاها از برخی مرزها و عدم وجود امکانات رفاهی در حاشیه از جمله مشکلات است.

به گفته لطفی، راههای ترکمنستان، نامشخص بودن راههای ترانزیتی از غیر ترانزیتی در داخل ترکمنستان و سایر موارد از جمله مسائلی است که باید برای رفع آن از طریق سفارتخانه و دیپلماسی مساعدت شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: سال گذشته هفت میلیون و 796 هزار مسافر در سطح استان جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.19 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: از این تعداد مسافر بیش از پنج میلیون نفر در داخل استان و بقیه مسافران سفرهای برون استانی بوده اند که در قالب 469 هزار و 603 سفر جابجا شده اند.

31 شرکت اتوبوسرانی با 386 اتوبوس و پنج تشکل صنفی در زمینه حمل و نقل در استان فعالیت دارند.