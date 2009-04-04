به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین مرحله از سفر رسمی هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه به تهران ، عصر شنبه در نهاد ریاست جمهوری در تهران ، یک بیانیه مشترک همچنین سند نقشه راه همکاری میان رئیسان جمهور دو کشور و 8 سند همکاری دیگر در راستای پیشبرد اهداف تهران و کاراکاس در زمینه های سیاسی ، تجاری ، صنعتی و علمی بین طرفهای ایرانی و ونزوئلایی به امضا رسید.

تفاهمنامه لغو روادید بین دو کشور، سند سیاسی امضا شده توسط وزیران خارجه دو کشور بود.

همچنین وزیران صنایع و کشاورزی از کشورهای ایران و ونزوئلا تفاهمنامه همکاری شرکت مشترک برای استخراج و اکتشاف معدنی و نیز سند همکاری تحقیقاتی و توسعه فناوری کشاورزی صنایع ایران را به امضا رساندند.

یادداشت تفاهم برگزاری هفتمین کمیته انرژی و نفت ایران و ونزوئلا و امضای صورت مذاکرات برگزاری این کمیته همچنین قرارداد صدور خدمات فنی و مهندسی و مدیریت پالایشگاه و تبدیل گاز به گاز مایع، اسناد مهم امضا شده بین وزیران نفت دو کشور بود.

در مراسم امضای اسناد همچنین تفاهم نامه انتقال تکنولوژی ساخت واحدهای صنعتی تولید داروها با فناوریهای پیشرفته سند دیگری بود که عصر امروز به امضای رئیس دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری ایران و وزیر دربار ونزوئلا رسید.

در این مراسم مدیرعامل پتروپارس ایران و مدیر عامل شرکت PDVFA از ونزوئلا نیز قرارداد مطالعات فنی - اقتصادی بلوک نفتی آیوکوچو را به امضا رساندند.