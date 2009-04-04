به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه با تجلیل از مواضع شجاعانه و عدالتخواهانه و همچنین مردم دوستی چاوز خطاب به وی تأکید کردند: روی کار آمدن دولت شما در ونزوئلا فصل تازه ای در تاریخ منطقه امریکای لاتین بود و شهامت دولت و مردم ونزوئلا، اعتماد به نفس را در مردم این منطقه بوجود آورده است.



ایشان با قدردانی از موضعگیری شجاعانه رئیس جمهور و دولت ونزوئلا در قضیه غزه و قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی خاطرنشان کردند: کاری که دولت ونزوئلا انجام داد در واقع وظیفه دولتهای اروپایی بود که مدعی طرفداری از حقوق بشر و حمایت از انسانها هستند ولی متأسفانه دولتهای مدعی اروپایی در جریان کشتار مردم غزه در نقطه مقابل حرکت کردند.



رهبر انقلاب اسلامی، آمریکا را شریک جرم رژیم صهیونیستی در فجایع غزه دانستند و با اشاره به خشم دولتهای مستکبر از مواضع دولت ونزوئلا در جنگ غزه افزودند: خشم دولتهای استکباری و موضع گیری آنها بر ضد ما نشان دهنده تأثیرگذاری وجود ما است.



حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به جنجال تبلیغاتی که از چند سال پیش درخصوص انرژی هسته ای ایران به راه افتاده و همچنان ادامه دارد خاطرنشان کردند: در این قضیه نیز عصبانیت جبهه استکبار نشان می دهد دستیابی ایران به فناوری انرژی هسته ای یک اقدام مؤثر در تقویت جبهه حق در جبهه گیریهای جهانی است.



ایشان تأکید کردند: غربی ها بخوبی می دانند که ما به دنبال بمب اتم نیستیم اما عصبانیت آنها به این دلیل است که یک کشور بدون اجازه آنها به این فناوری دست پیدا کرده است.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه همه کشورهایی که توانایی دستیابی به انرژی هسته ای را دارند باید به این سمت بروند خاطرنشان کردند: با توجه به محدود بودن منابع نفت و لزوم بهره برداری صحیح از منافع فراوان آن، چاره ای جز حرکت به سمت انرژیهای نو از جمله انرژی هسته ای به عنوان سالمترین راه تولید انرژی وجود ندارد.



حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود روابط ایران و ونزوئلا را در زمینه های مختلف خوب ارزیابی کردند و افزودند: با وجود این روابط خوب، ظرفیتهای دو کشور برای گسترش همکاریها زیاد است و زمینه تبدیل روابط دو جانبه به روابط چند جانبه در عرصه های بین المللی و منطقه ای وجود دارد.



رهبر انقلاب اسلامی اعتماد و حمایت مردمی رئیس جمهور ونزوئلا را نعمت و فرصت بزرگی برای دولت ونزوئلا خواندند و تأکید کردند: هنگامی که دولتی پشتوانه مردمی داشته باشد می تواند قاطعانه در مقابل قدرتها بایستد که این شرایط و نعمت الهی در ونزوئلا و همچنین در ایران وجود دارد.



در این دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا با ابراز خرسندی فراوان از دیدار مجدد با رهبر انقلاب اسلامی خود را پیرو و شاگرد انقلاب اسلامی و رهبران آن دانست و گفت: ما از تجربیات سیاسی دولت و مردم ایران برای ایستادگی در مقابل دشمنان خارجی و امپریالیسم بسیار درس گرفته ایم و همچنان با قوت به مبارزه برای حفظ استقلال خود ادامه خواهیم داد.



وی گفتگوهای کاری خود با رئیس جمهور کشورمان را بسیار مفید و سازنده خواند و افزود: در این گفتگوها درخصوص نقشه راه همکاریهای ده ساله جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا توافق شد و امیدواریم همکاریهای دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.